Camera: Ascani (Pd), unità bene prezioso, a volte fragile

- L’unità, nelle sue varie declinazioni, è un bene prezioso, a volte fragile. “Ha bisogno di essere curata perché, a sua volta, possa fare da cura per i malanni che la nostra comunità, come tutte, può incontrare sul suo cammino”. Lo ha dichiarato la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, del Partito democratico, in occasione dell’incontro “I simboli della Repubblica” nell’ambito del ciclo di seminari “75mo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione – I principi e i simboli”. “Quando parliamo di simboli in questo contesto ci riferiamo alla bandiera – che trova anche un preciso riferimento testuale nell’articolo 12 della Costituzione – ma anche all’inno nazionale (conosciuto come l’Inno di Mameli) e all’emblema della Repubblica. La scelta di questo tema serve ad affrontare l’attualità della Costituzione da un particolare angolo prospettico che, se volete, è quello più popolare, più visibile e condivisibile. I simboli infatti in tutte le epoche servono a rappresentare lo spirito di una comunità, a riconoscersi attorno ai valori che quei simboli rappresentano, a riconnettersi con la propria storia e la propria cultura", ha sottolineato Ascani, che ha aggiunto: "Al di là dunque del naturale valore retorico, ragionare e discutere attorno ai simboli serve anche a fare il punto sull’evoluzione del loro significato nel corso degli anni e, in ultima istanza, anche sullo stato delle nostre istituzioni e della nostra democrazia. Senza voler immaginare una sorta di gerarchia dei valori che questi simboli esprimono ed evocano a me piace soffermarmi, quando ascolto l’inno o vedo la bandiera o l’emblema, sul pressante eppure intimo, direi personale, impulso all’unità, come un richiamo di quell’articolo 5 dove si dice che la Repubblica è una e indivisibile”. (Rin)