Lazio: Cartaginese (Lega), legge su circolazione crediti doverosa e indifferibile

- La proposta di legge sulla circolazione dei crediti fiscali derivanti dagli interventi del superbonus, sottoscritta con tutti i capigruppo della maggioranza e approvata oggi in Consiglio regionale del Lazio "rappresenta un'importante misura a sostegno e a beneficio delle imprese del Lazio, rimaste impigliate dal blocco del mercato bancario di questi crediti". Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega in Regione Lazio, Laura Cartaginese. "È un provvedimento doveroso e indifferibile che rispetta le leggi nazionali e non crea nuovi e maggiori oneri al bilancio regionale, basti pensare che nella sola Regione Lazio è stata stimata una forbice tra i 4 e i 6 miliardi di euro i crediti bloccati. Sono davvero orgogliosa - conclude - del grande lavoro di squadra che stiamo facendo". (Com)