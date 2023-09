Trasporti: Savo-Maura (Fd'I), Alta velocità nel Lazio è finalmente realtà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alta velocità lungo le linee ferroviarie Milano-Napoli e Roma-Milano sarà definitiva, con relative fermate sulla via Cassino-Frosinone e Roma-Orte. Ciò è stato possibile grazie ad un emendamento inserito all'interno della legge n.64 approvata oggi dal Consiglio regionale. Saranno stanziati immediatamente 286 mila euro per concludere la fase sperimentale nel 2024 per poi rendere il servizio permanente con lo stanziamento di ulteriori cinque milioni all'anno fino al 2034. "Un grande risultato - è il commento dei consiglieri di Fratelli d'Italia Alessia Savo e Daniele Maura - con importanti benefici per il nostro territorio in termini di sviluppo turistico ed imprenditoriale. Ringraziamo l'assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera e l'assessore al Bilancio Giancarlo Righini per aver individuato e inserito nella legge le necessarie coperture finanziarie. Si tratta di una notizia davvero importante, visto che finalmente potremo disporre di un trasporto su ferro efficiente e veloce. La Giunta Rocca sta dimostrando con i fatti di voler investire concretamente sullo sviluppo della nostra regione e delle sue comunità", concludono i due esponenti di Fd'I.(Com)