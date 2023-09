Migranti: ministro Protezione cittadini greco, seguiamo politica rigorosa ma giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia sta seguendo nell’ambito dell’immigrazione una politica rigorosa ma giusta, finalizzata a proteggere i confini. Lo ha detto il ministro per la Protezione dei cittadini della Grecia, Yannis Oikonomou, in un’intervista all’emittente “Action24”. “Cerchiamo di creare deterrenti e ovviamente salvare vite umane, ovunque e ogni volta che è necessario”, ha sottolineato Oikonomou. “Stiamo facendo un enorme sforzo per migliorare l’intesa con la Turchia in questa direzione, fondamentale nella lotta ai trafficanti e ai flussi illegali”, ha aggiunto il ministro greco. In merito alla recinzione fino al fiume Evros, Oikonomou ha spiegato che la sua costruzione “procede secondo il programma”. (Gra)