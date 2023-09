Trieste: Savino, grazie a Gdf e Dda per operazione anti-narcotraffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, esprime grande “apprezzamento alla Guardia di finanza di Trieste, alla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo giuliano, guidata da Federico Frezza, e a tutti gli organismi nazionali e internazionali coinvolti nella significativa operazione contro il narcotraffico realizzata questa mattina”. “I risultati ottenuti oggi - dichiara il sottosegretario Savino - testimoniano l’efficacia, la determinazione e l’abnegazione delle nostre forze dell’ordine nel contrastare le attività illecite che minacciano la sicurezza e l’integrità del nostro Paese. La capacità di collaborare a livello internazionale, come dimostrato dai legami con l’Autorità giudiziaria colombiana, la Polizia colombiana, l’Agenzia statunitense Homeland Security Investigations e la Guardia Civil spagnola, rappresenta un modello esemplare di sinergia nella lotta al crimine”. Savino desidera inoltre rendere omaggio al coraggio e alla professionalità degli agenti “undercover”, la cui azione è stata determinante per il successo dell’operazione. “Questi notevoli risultati - prosegue il sottosegretario - sono un monito per tutti coloro che cercano di sfruttare attività illegali a danno della nostra società”. (Rin)