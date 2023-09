Sport: Ambrosino (Cryoscience), crioterapia protagonista anche nel Padel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il successo degli internazionali di Tennis e della Major League di Padel 2023, entrambi andati in scena a Roma, la crioterapia è stata ancora una volta la grande protagonista della racchetta, in occasione della inaugurazione del centro "Fight Club Padel" del campione giallorosso Vincent Candela, svoltasi lo scorso 15 settembre a Setteville (Roma) in via Giuseppe Parini 4. A raccontarlo, in una nota stampa, è Simone Ambrosino, ingegnere clinico e Ceo di Cryoscience Italia, azienda leader nella tecnologia crioterapica, che collabora con importanti strutture sanitarie e autorevoli realtà sportive italiane ed estere. "La Cryoscience Italia infatti è uno dei partner principali di questo nuovo e prestigioso impianto sportivo, e dunque non siamo voluti mancare alla presentazione del centro, che peraltro ha visto scendere in campo, durante la seconda edizione del torneo 'Grandi firme', tanti ex calciatori e altrettanti giornalisti". Campioni e cronisti, che hanno potuto testare la criocamera, installata da Cryoscience Italia presso il Centro Fight Club Padel, svolgendo tantissime terapie agli atleti, con numerose sessioni di recovery crioterapia post match, e registrando un grandissimo entusiasmo. "Vorrei sottolineare, inoltre - conclude Simone Ambrosino - come i principi ispiratori del nostro operato facciano il paio con la filosofia del centro Fight Club Padel che si ispira al claim "Sport e Coscienza", un richiamo ai valori della cultura sportiva e più in generale alle qualità umane della persona".(Com)