Algeria-Italia: Crosetto ad Algeri, focus su sicurezza nel Mediterraneo e nel Sahel

22 luglio 2021

- Il rafforzamento della cooperazione tra Italia e Algeria per garantire la sicurezza nel Mediterraneo, nel Sahel e nel continente africano è stato al centro della visita del ministro della Difesa, Guido Crosetto, ad Algeri. La visita segue quella dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato maggiore della Difesa, che si è recato nel Paese nordafricano lo scorso luglio, e si inserisce nel contesto di intense visite bilaterali ai massimi livelli che testimoniano la qualità eccellente delle relazioni tra Italia ed Algeria. In questo contesto, il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune dovrebbe recarsi in visita a Roma in occasione del Med Forum che si svolgerà a novembre. (segue) (Res)