Algeria-Italia: Crosetto ad Algeri, focus su sicurezza nel Mediterraneo e nel Sahel (2)

- “La situazione di crisi nell'area del Sahel può avere soltanto una soluzione condivisa. L'Italia auspica un tavolo con i Paesi della regione per individuare misure idonee a contrastare terrorismo, attività illecite transfrontaliere, instabilità dell'area", ha detto Crosetto durante la visita. “Il rapporto tra Italia a Algeria nasce decenni fa con Mattei e si è incrementato negli ultimi anni dal momento che il gas algerino ci ha aiutato a sopperire la mancanza del gas russo”, ha detto Crosetto. “Oggi il 39 per cento delle importazioni di gas vengono dall’Algeria. È presente un rapporto politico molto forte anche tra le forze armate e quindi oggi siamo venuti a parlare di sicurezza nel Mediterraneo, di sicurezza del Sahel e di sicurezza dell’Africa”, ha proseguito il ministro, spiegando che l’Algeria è un partner strategico “per quello che ha saputo fare su un tema importante come quello dell’immigrazione”. “L’Algeria ha assorbito il fenomeno delle migrazioni in modo esemplare e non è mai stata aiutata dall’Europa, mentre l’Italia le è sempre stata vicina”, ha detto Crosetto, spiegando che le crisi nel Sahel “non possono essere affrontate in modo bilaterale (…) ma richiedono un dialogo e una condivisione con i diversi Paesi africani. (segue) (Res)