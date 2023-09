Algeria-Italia: Crosetto ad Algeri, focus su sicurezza nel Mediterraneo e nel Sahel (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Algeri il ministro Crosetto ha incontrato anche il capo di Stato maggiore della Difesa nazionale del popolo, generale Said Chengriha. "Proficuo incontro nel segno del rafforzamento della collaborazione tra Italia e Algeria su diversi temi. Questo partenariato è fondamentale per la sicurezza del Mediterraneo e del Sahel. Forte impegno per ampliare ancora di più la cooperazione tra i due Paesi in ogni ambito: energetico, industriale, della Difesa e dell'addestramento", ha detto il ministro durante l'incontro con il generale Chengriha. Da parte sua, il capo di Stato maggiore algerino ha spiegato che per l’Algeria “la cooperazione militare con l’Italia è eccezionale”, precisando che “la visita si inscrive nel quadro dell’attività costruttiva e multidimensionale che riguarda le relazioni italo-algerine” e riflette “la volontà comune di rafforzare la cooperazione militare e di portarla avanti per rispondere alle aspirazioni dei nostri due paesi, mantenendo il livello eccezionale delle relazioni”. Un livello che le ha contraddistinte “dalla Guerra di liberazione fino alla lotta contro il terrorismo brutale negli anni ‘90”. (segue) (Res)