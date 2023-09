Algeria-Italia: Crosetto ad Algeri, focus su sicurezza nel Mediterraneo e nel Sahel (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dato il nostro rapporto storico e il nostro desiderio di rafforzare la cooperazione bilaterale, il nostro incontro odierno è proficuo e aprirà nuove prospettive di collaborazione, soprattutto considerando che i nostri due Paesi dispongono di risorse che possono favorire una cooperazione di qualità”, ha aggiunto il capo di Stato maggiore algerino, sottolineando che “per quanto riguarda la cooperazione bilaterale, si può affermare che la nostra collaborazione è eccezionale grazie alla diversificazione dei settori di cooperazione, di cui beneficiano entrambe le parti, con una costante determinazione a sviluppare e migliorare le relazioni bilaterali per rispondere alle aspirazioni dei nostri paesi e dei nostri popoli”. Chengriha, infine, ha assicurato che l’Algeria è “pronta a rafforzare i programmi di cooperazione bilaterale, che non rappresentano una scelta per noi, ma un’esigenza, a causa dell'instabilità nella nostra regione, per riportare la pace nei vari paesi in crisi e per il dovere di aiutarli”. (segue) (Res)