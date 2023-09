Algeria-Italia: Crosetto ad Algeri, focus su sicurezza nel Mediterraneo e nel Sahel (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Nel corso della visita ufficiale Crosetto ha incontrato, presso la sede dell'ambasciata italiana, i rappresentanti della comunità italiana in Algeria. Precedentemente, il ministro della Difesa italiano ha visitato il Monumento del martire di Algeri, sito commemorativo della guerra d’indipendenza algerina, dove ha deposto una corona di fiori in onore degli algerini caduti mentre combattevano contro il colonialismo. Situato sulle alture della capitale, il Monumento del Martire è un sito commemorativo della guerra d’indipendenza algerina e dei chahids, ossia i combattenti algerini morti durante il conflitto. Eretto nel 1982 in occasione del ventesimo anniversario dell’indipendenza, il monumento è stato inaugurato nel 1986 dal presidente Chadli Bendjedid. (Res)