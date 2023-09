Minori: M5s, ascoltare monito Garante, primo passo ok definitivo a legge su bullismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Garante per l'Infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti, nella Relazione al Parlamento, ha evidenziato come sia fondamentale agire e investire sul piano della prevenzione, ha sottolineato l'utilità della giustizia riparativa, che deve essere implementata, e ha sollecitato un maggiore ascolto dei giovani da parte della politica. Lo affermano in una nota i rappresentanti del Movimento 5 stelle nella commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza commentando la presentazione della Relazione 2022 sui minori dell'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. “Infatti, il 79 per cento dei ragazzi intervistati nella consultazione pubblica ‘Il futuro che vorrei’ ha detto che la politica non si occupa di loro, sentono i decisori politici distanti e non attenti alle loro richieste. E' un monito molto importante, nessuno può permettersi di ignorarlo. A nostro avviso, il primo passo da compiere sul piano legislativo è l'approvazione definitiva della legge sul bullismo e il cyberbullismo, nella quale c'è il frutto del grande lavoro svolto dal Movimento 5 stelle nella scorsa e nella attuale legislatura", aggiungono. (Rin)