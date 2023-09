Spagna-Germania: colloquio tra ministri Esteri, focus su allargamento Ue e situazione migratoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo uscente, Jose Manuel Albares, ha tenuto oggi una "produttiva conversazione" con l'omologa tedesca, Annalena Baerbock. Secondo quanto riferito in un messaggio su X (ex Twitter) dal capo della diplomazia di Madrid, al centro del colloquio c'è stato l'allargamento dell'Ue durante la presidenza spagnola e la situazione migratoria in Europa. "Cerchiamo risposte europee alle sfide europee", ha detto Albares. (Spm)