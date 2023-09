Legge Bilancio: Nevi, FI insisterà per sostegno a fasce più deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Manovra non sarà facile a causa dei disastri che ci hanno lasciato 5stelle e Pd e del deficit accumulato. “Queste cose appesantiscono il quadro di finanza pubblica. Con Forza Italia insistiamo sul sostegno alle fasce più deboli che, a causa dell'inflazione, stanno pagando il caro - prezzi sulla loro pelle”. Lo ha dichiarato il vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, Raffaele Nevi, ospite a “Metropolis” su Repubblica Tv. “È importante che si rinnovi il provvedimento per continuare ad assicurare i contributi agevolati per i mutui under 36, l'abbattimento fiscale e il sostegno alle pensioni", ha sottolineato Nevi, che ha aggiunto: "Il Ponte sullo Stretto lo vogliamo tutti ed è nel programma di governo. Il ministro Salvini ha avviato le procedure come da programma e abbiamo apportato anche una modifica legislativa per semplificarle. Vanno ovviamente trovate le compatibilità finanziarie, ma la volontà politica c'è. Auspico, come ha detto il ministro Salvini, che la prima pietra del Ponte sia poggiata entro il 2024, perché è questa la roadmap che abbiamo condiviso e che riguarda un'opera strategica per tutto il Sistema Paese”. (Rin)