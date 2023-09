Imprese: Piaggio, concluso con successo collocamento prestito obbligazionario da 250 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piaggio ha collocato quest’oggi con successo sul mercato high-yield un prestito obbligazionario senior, non assistito da garanzie, dell’ammontare di 250 milioni di euro con una durata di sette anni, un tasso di interesse annuo fisso del 6,5 per cento ed un prezzo di emissione del 100 per cento (le “Notes”). L’operazione rientra nella strategia del gruppo Piaggio – riferisce una nota – di diversificare le fonti di finanziamento e gestire attivamente le scadenze del debito, allungandone sensibilmente la durata media, e rifinanzierà le obbligazioni dello stesso importo in scadenza nel 2025. La risposta da parte degli investitori istituzionali all’operazione è stata estremamente positiva sia in Italia sia all’estero, facendo registrare una domanda più volte superiore all’offerta. (Rin)