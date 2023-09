Lavoro: Cisl-Uil, domani presidio di fronte Asl Roma 3 contro taglio orario dipendenti pulizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti e la Uil Trasporti Lazio domani a partire dalle ore 9 e fino alle 13, "insieme ai lavoratori dell'appalto di pulizie della Asl Roma 3 saranno in presidio di fronte alla direzione generale, in via Casal Bernocchi 73, per protestare contro la decisione di procedere a un taglio orario del 26 per cento". È quanto si legge in una nota della Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti e della Uil Trasporti Lazio. "Abbiamo aperto lo stato di agitazione dei lavoratori per dire no a una prospettiva che ridurrebbe un servizio importante per la salute e tutela dei pazienti degli ospedali, e che getterebbe nell'incertezza e nella preoccupazione gli addetti alle pulizie e le loro famiglie. Chiediamo con forza un passo indietro su una decisione che riteniamo miope e dannosa", spiegano. (Com)