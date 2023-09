Diritti: Casa internazionale donne, domani mobilitazione per aborto libero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani la Casa internazionale delle donne aderisce alle mobilitazioni per la giornata internazionale per il diritto all'aborto, libero, sicuro e gratuito. "Sosteniamo inoltre la manifestazione sotto la sede della Regione Lazio per chiedere al Presidente Rocca il ritiro immediato della delibera Bonus Mamme, provvedimento ambiguo e fuorviante che apre la strada alle associazioni pro vita e di fatto attacca le fondamenta della legge 194. Ci vogliamo libere di scegliere sul nostro corpo". A dichiararlo in una nota è la Casa internazionale delle donne. (Com)