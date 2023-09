Sicurezza: Cybertech Europe torna a Roma il 3 e 4 ottobre per esplorare l'innovazione e le nuove frontiere della tecnologia cyber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito al successo della quinta edizione nel 2022, Cybertech Global, la principale piattaforma mondiale di networking B2B e organizzatore di eventi per l’industria della cybersecurity, in partnership con Leonardo, player globale nei settori dell'aerospazio, difesa e sicurezza, annunciano oggi i relatori di Cybertech Europe 2023. La sesta edizione si terrà il 3 e 4 ottobre 2023 presso il Centro Convegni La Nuvola a Roma (Viale Asia, 40/44) con un ampio spazio espositivo, conferenze e sessioni dedicate, il tutto alla presenza dei più autorevoli leader nell'ambito della cybersicurezza in Italia e nel mondo. In questo settore, solo nel nostro Paese, i dati dimostrano una rapida crescita del mercato (+18 per cento), ma anche un incremento delle minacce (+8,4 per cento). Per questo motivo, Cybertech Europe 2023 offrirà ai partecipanti l'opportunità di approfondire in due giornate le strategie e soluzioni dei maggiori esperti e aziende leader nel settore, creando anche nuove opportunità di business. (segue) (Com)