Sicurezza: Cybertech Europe torna a Roma il 3 e 4 ottobre per esplorare l'innovazione e le nuove frontiere della tecnologia cyber (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza affronterà i temi più attuali in materia di protezione e sicurezza, con focus quali la difesa attiva e il principio di zero-trust, anche guardando al futuro con SuperTech e tecnologie di nuova generazione, come l'apprendimento automatico avanzato e l'intelligenza artificiale. Saranno organizzate sessioni dedicate a specifici settori, tra cui la sicurezza cloud, il FinTech, lo spazio, le infrastrutture critiche, la sicurezza marittima e dei trasporti, e gli investimenti nella cybersicurezza. Verranno inoltre trattati temi quali il Quadro strategico europeo per la sicurezza informatica, i progetti europei per la difesa informatica, l'utilizzo dell'IA nella cybersecurity e della cybersecurity nell'IA. Inoltre, in sintonia con l'Anno europeo delle competenze 2023, l'evento affronterà i temi dell’importanza della formazione in ambito di sicurezza informatica, la promozione dei nuovi talenti, inclusione e diversità. (segue) (Com)