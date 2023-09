Sicurezza: Cybertech Europe torna a Roma il 3 e 4 ottobre per esplorare l'innovazione e le nuove frontiere della tecnologia cyber (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cybertech Europe 2023 riunirà i principali protagonisti nel settore della cybersicurezza, tra cui leader globali, esperti, decision maker, Ciso e dirigenti, provenienti dall'Europa e dal mondo. Inoltre, start-up innovative presenteranno le loro ultime tecnologie. Tra i relatori di spicco figurano Guido Crosetto, ministro della Difesa italiano; Bruno Frattasi, direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn); Roberto Cingolani, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo; Mauro Macchi, Ceo di Accenture; Ivano Gabrielli, direttore del Servizio Polizia postale e delle comunicazioni; Eva Chen, Ceo e Co-Fondatrice di Trend Micro. Diversi enti e organizzazioni europee parteciperanno a Cybertech Europe 2023, tra cui la Commissione europea, la Nato, l'Agenzia europea per la difesa (Eda), l’Agenzia spaziale europea (Esa), l'Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea (Easa), l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), l'Organizzazione europea per la Cybersicurezza (Ecso), la Women4Cyber Foundation e altre ancora. Per ulteriori dettagli sull'evento, l’agenda e le ultime notizie, vi invitiamo a visitare il sito web di Cybertech Europe 2023. I media possono partecipare all’evento in forma gratuita. Inoltre, l'evento è gratuito per i rappresentanti governativi. (segue) (Com)