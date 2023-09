Sicurezza: Cybertech Europe torna a Roma il 3 e 4 ottobre per esplorare l'innovazione e le nuove frontiere della tecnologia cyber (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da Tel Aviv a Roma, passando per New York, Tokyo, Singapore, Panama e molte altre città, Cybertech rappresenta la principale piattaforma di networking B2B nel settore della Cybersicurezza, promuovendo eventi legati all'industria in tutto il mondo. Le conferenze ed esposizioni di Cybertech costituiscono il punto di riferimento per il business e consentono agli operatori di essere sempre aggiornati sulle più recenti innovazioni tecnologiche, sfide e soluzioni per affrontare le minacce nel panorama globale della cyber security. (Com)