Energia: Longo (Mdc), prorogare mercato tutelato a metà 2024, da aziende stop pubblicità ingannevole

- "Il governo proroghi fino al 30 giugno 2024 il mercato tutelato dell’energia". Lo chiede il presidente del Movimento Difesa del Cittadino (Mdc), Antonio Longo. "Alla fine del 2023 infatti scade la possibilità di rimanere nel mercato tutelato per milioni di italiani. Tra questi, molti anziani che spesso vivono solo della pensione, nonché famiglie", ricorda in una nota Longo. Quanto alle aziende poi, la "smettano di fare pubblicità ingannevole sulla fine del mercato tutelato: alcuni call center, infatti, la propongono come già avvenuta", denuncia il presidente Mdc.(Com)