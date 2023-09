Pd: Schlein, mia corrente? Non commento retroscena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non commento i retroscena, mi muovo sulla scena e la scena sono le proposte che stiamo portando avanti insieme. Tra qualche giorno usciremo con quello che ho annunciato alla festa dell'Unità, stiamo lavorando per rendere più capillare la presenza del partito sul territorio". Lo ha detto, in merito ad indiscrezioni di stampa sulla presunta nascita di una corrente a lei legata, la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in una conferenza stampa alla Camera per la presentazione della proposta di legge del Pd per inserire l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea nella Costituzione. (Rin)