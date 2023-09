© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lettonia registrerà una crescita del Pil dello 0,3 per cento nel 2023, che poi salirà al 2 per cento nel 2024. Lo riportano le previsioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers). La previsione odierna della Bers per l'anno in corso è uguale a quella fatta nel mese di maggio, mentre per il 2024 il dato è in netto miglioramento rispetto al -0,5 per cento precedentemente stimato. (Sts)