Spagna: smantellato gruppo criminale per frode Iva da 17 milioni di euro in auto di alta gamma

- La Polizia nazionale spagnola, la Guardia civil e l'Agenzia delle entrate hanno smantellato una rete criminale transnazionale che commercializzava auto di alta gamma mettendo in atto una presunta evasione dell'Iva di almeno 17 milioni di euro. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", nell'ambito dell'operazione sono state arrestate 49 persone, condotte 14 perquisizioni, sequestrate quattro auto di alta gamma e 55 conti bancari, con un saldo di oltre 500 mila euro. Il gruppo criminale avrebbe costituito una struttura in Spagna per la vendita e l'acquisto di veicoli tra aziende in Germania e Portogallo, utilizzando sistemi complessi per eludere il pagamento dell'imposta. Uno dei metodi consisteva nel creare società fittizie per commettere frodi Iva intracomunitarie, sfruttando le norme Ue sulle transazioni transfrontaliere. (Spm)