Camera: domani audizione Ingv su bradisismo, Anac e Legnini su ricostruzione territori colpiti da eventi emergenziali

- Domani, giovedì 28 settembre, alle ore 9, la commissione Ambiente della Camera svolge l'audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) sulle questioni riguardanti il fenomeno del bradisismo e del rischio sismico nei Campi Flegrei. Successivamente, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale e per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale: ore 9.15 Autorità nazionale anticorruzione (Anac); ore 9.30 Giovanni Legnini, commissario delegato dal capo del dipartimento della Protezione civile ad Ischia. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)