Roma: Cartaginese (Lega), vicina alla giovane vittima di violenza a Tivoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono vicina alla giovane 26enne di Tivoli che, grazie alle amiche e al supporto fondamentale dei genitori, ha trovato il coraggio di denunciare alle forze dell'ordine l'atteggiamento intimidatorio e violento del ragazzo, finito in manette. Lo riferisce in una nota Laura Cartaginese, presidente Gruppo Lega in Regione Lazio. "Quanto emerso nelle ultime ore è inaccettabile, la ragazza, completamente assoggettata, avrebbe subito ogni tipo di brutalità, sia fisica che verbale, persino due tentativi di strangolamento. Se questi fatti dovessero trovare riscontro, mi aspetto dalla magistratura una punizione severa, perché, inutile nasconderlo, ci troviamo di fronte a uno scampato femminicidio", conclude. (Com)