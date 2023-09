© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Lituania registrerà un calo dello 0,5 per cento quest'anno. Questo quanto emerge dalle ultime previsioni della Bers, in linea con quelle dello scorso maggio. Nel 2024, il Pil del Paese baltico dovrebbe crescere dell'1,5 per cento, rispetto al -0,5 stimato in precedenza. (Sts)