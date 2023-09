Algeria-Italia: Crosetto, legame tra i due Paesi è dentro Piano Mattei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il legame tra Italia e Algeria è dentro il Piano Mattei, “grande italiano che con lungimiranza instaurò rapporti fondati su parità e reciproco riconoscimento”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante l’incontro con il capo di Stato maggiore dell'Esercito popolare nazionale algerino, generale Said Chengriha, secondo una nota diffusa su X (ex Twitter). “Oggi proponiamo lo stesso modello vincente per una visione di lungo periodo e crescita condivisa”, ha detto Crosetto, ricordando che la situazione di crisi nell'area Sahel può avere soltanto soluzione condivisa”. “L’Italia auspica un tavolo con Paesi della regione per individuare misure idonee a contrastare criticità che rappresentano terreno fertile per terrorismo, migrazione e instabilità", ha concluso Crosetto.(Res)