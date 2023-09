Cina-Usa: Xinjiang, Pechino contesta nuove restrizioni commerciali e respinge accuse di lavoro forzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bando imposto dagli Stati Uniti sulle importazioni di articoli dalla regione autonoma dello Xinjiang non ha nulla a che vedere con la protezione delle minoranze etniche e punta esclusivamente a contenere la Cina. Lo scrive oggi il quotidiano edito dal Partito comunista cinese "Global Times", secondo cui inserire nuove aziende cinesi nella lista nella commerciale di Washington con il pretesto del "lavoro forzato" equivale a "darsi la zappa sui piedi". Il tutto dopo che il dipartimento statunitense per la difesa nazionale ha fatto sapere ieri di avere vietato le importazioni di tre aziende cinesi sospettate di aver violato i diritti degli uiguri nello Xinjiang. Le restrizioni sulle aziende in questione (Xinjiang Tianmian Foundation Textile, Xinjiang Tianshan Wool Textile e Xinjiang Zhongtai Group) sono state imposte ai sensi dello Uyghur Forced Labor Prevention Act (Uflpa) e portano a 27 il numero di entità cinesi cui è proibito fare affari negli Usa per presunto ricorso al lavoro forzato. L'Uyghur Forced Labor Prevention Act è stato firmato dal presidente Joe Biden nel 2021 e, da allora, le dogane hanno esaminato migliaia di lotti in arrivo dalla Cina per accertare eventuali violazioni dei diritti dei lavoratori.(Cip)