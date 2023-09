Università: Luparelli (Sce Roma), abbandonare i giovani vuol dire abbandonare il futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Sapienza al fianco degli studenti e delle studentesse che, con l'inizio dell'anno accademico, sono tornati a mobilitarsi contro il caro affitti in tutta Italia e anche a Roma. Così in una nota il Capogruppo Capitolino di Sinistra Civica Ecologista, Alessandro Luparelli. "I ragazzi e le ragazze chiedono a questo governo, che finora ha dimostrato di non avere alcun interesse per il loro futuro, di dare una risposta concreta, in termini di alloggi universitari pubblici che devono essere moltiplicati nelle città e che debbano fornire una risposta adeguata alla domanda", spiega. (segue) (Com)