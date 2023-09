Università: Luparelli (Sce Roma), abbandonare i giovani vuol dire abbandonare il futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I fondi del Pnrr in questo senso sono stati sprecati. Potevano essere utilizzati per ristrutturazione edilizia di patrimonio pubblico inutilizzato da destinare ad alloggi universitari per dare il giusto servizio a ragazze e ragazzi che scelgono Roma per la propria formazione, inammissibile l'atteggiamento del governo Meloni che continua a non voler investire sul futuro dei giovani. Nessuna risposta neanche dalla Regione Lazio sulle borse di studio, mentre il diritto alla studio e l'edilizia universitaria rimane una delle priorità per l'amministrazione di Roma Capitale", conclude Luparelli. (Com)