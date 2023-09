Cinema: Melito (Pd), Alice nella città grande evento diffuso, Roma città internazionale cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho partecipato questa mattina alla presentazione, all'auditorium Parco della Musica, della 21esima edizione di Alice nella Città, evento diffuso che si affianca alla festa del Cinema di Roma. Una nuova edizione dedicata alle eccellenze femminili italiane e internazionali che vedrà eventi in tanti luoghi importanti della città, come il Palazzo delle Esposizioni che si aggiunge alle tradizionali location. Lo afferma la consigliera capitolina Antonella Melito del Pd. "Novità di quest'anno è la serie di incontri WomenLands, dedicata proprio alle donne, una delle declinazioni chiave di People and Territories su rigenerazione, innovazione e inclusione. Contributi importanti che ci aiuteranno anche a rafforzare la candidatura di Roma a Expo 2030. Il cinema ed eventi come questo rappresentano una vetrina importante per la Capitale che ancora una volta si conferma città della cultura e dell'arte", conclude. (Com)