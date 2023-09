Camera: Formentini (Lega), Parlamento si occupa finalmente di Indo-Pacifico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è finalmente insediato alla Camera il Comitato Indo-Pacifico, recentemente creato dalla commissione Esteri per procedere a una disamina delle dinamiche in atto nella grande macro-regione in cui si decideranno gli equilibri globali. È obiettivo del Comitato, che oggi ha inaugurato i propri lavori, anche la ricognizione degli interessi che vi ha l'Italia e dei modi per perseguirli. E' quanto si legge in una nota. Il Comitato, presieduto dall'onorevole Paolo Formentini (Lega), ha audito oggi due esperti, il professor Gabriele Abbondanza e il dottor Lorenzo Termine, che hanno evidenziato la forte complementarietà economica esistente tra l'Italia e l'area indo-pacifica. Nella circostanza, Formentini ha sottolineato come sia un interesse nazionale del nostro Paese occuparsi dell'Indo-Pacifico e sia quindi un passo di straordinaria importanza che il Parlamento italiano abbia deciso di dotarsi di uno strumento per monitorare una zona che dovrà rimanere aperta alla libera navigazione e al commercio, nel pieno rispetto della legalità e del diritto internazionale, aspetto per il quale la salvaguardia della transitabilità dello stretto di Taiwan appare cruciale. (Com)