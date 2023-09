Sardegna: eccidio di Cefalonia del 1943, a Norbello ricordato il finanziere Egidio Medde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cerimonia di commerorazione questa mattinata odierna a Norbello (Oristano) del finanziere Egidio Medde, classe 1918, disperso nella battaglia di Cefalonia, di cui ricorre l'80esimo anniversario. Alla commerorazione, svoltasi presso la Parrocchia Santi Giulitta e Quirico e organizzata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dall’Amministrazione Comunale di Norbello, hanno partecipato le Autorità locali, il Comandante Provinciale unitamente ad una rappresentanza delle Fiamme Gialle oristanesi, rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (ANFI) e dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Norbello (ANC). La cerimonia è stata impreziosita dalla presenza dei familiari di Egidio Medde, anch’essi residenti a Norbello, che hanno accolto l’iniziativa con entusiasmo e sentita commozione nonché di alcune persone che hanno inteso ricordare il loro concittadino il cui nome figura sul monumento ai caduti posto nella locale Via Vittorio Emanuele. Dagli atti matricolari custoditi presso il Museo Storico della Guardia di Finanza, emerge che Egidio Medde si arruolò nel Corpo il 25 maggio 1939 prestando giuramento presso il Battaglione di Predazzo il successivo 5 luglio. Inviato il 23 dicembre 1940 in Albania, territorio in stato di guerra, giunto a Tirana, fu destinato al I° Battaglione mobilitato. Venne dichiarato disperso dall’8 settembre 1943 in conseguenza degli avvenimenti politico-militari successivi alla dichiarazione di armistizio (Armistizio di Cassibile) anche se fonti storiche riportino la circostanza che gli eventi bellici in argomento proseguirono fino al successivo 25 settembre. (segue) (Rsc)