Sardegna: eccidio di Cefalonia del 1943, a Norbello ricordato il finanziere Egidio Medde (2)

- Cefalonia, insieme ad altre isole greche, era stata occupata dall'Esercito Regio Italiano il 1° maggio 1941 nell'ambito della campagna militare di Grecia. I soldati italiani di stanza sull'isola erano finanzieri, carabinieri ed elementi della Regia Marina, ma il maggior numero di loro apparteneva alla Divisione Acqui. All'indomani dell'Armistizio che sanciva la cessazione delle ostilità tra l'Italia e gli Anglo-americani, la guarnigione italiana si oppose al tentativo di disarmo tedesco, combattendo sul campo per vari giorni con pesanti perdite (circa 3.000 uomini) fino alla disfatta, alla quale fecero seguito massacri e rappresaglie nonostante la resa incondizionata avesse fatto cessare ogni resistenza. I superstiti furono quasi tutti deportati verso il continente su navi che finirono su mine subacquee o silurate, con gravissime perdite umane. Si è contato che, oltre ai soldati caduti nei combattimenti di quei giorni, furono circa 5.000 i superstiti successivamente "giustiziati" dai tedeschi. Nel corso della Santa Messa celebrata da don Paolo Contini, parroco di Ghilarza, Abbasanta e Norbello, durante l’omelia, lo stesso ha voluto sottolineare il significato dell’estremo sacrificio per mantenere fede al giuramento prestato da parte del finanziere Medde così come delle migliaia di soldati italiani che durante i citati eventi bellici hanno perso la vita. Ha inteso, inoltre, rimarcare come la commemorazione dei caduti debba costituire, per ciascuno, stimolo al fine di rinnovare gli impegni assunti con il giuramento di fedeltà alla Patria. È seguita la deposizione di una corona di allora presso il Monumento ai Caduti. La rappresentanza delle Fiamme gialle oristanesi era costituita anche da dodici marescialli allievi del 92° Corso “Milano 45 II” provenienti dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila, attualmente in tirocinio presso questa provincia. Al termine dell’evento, su invito dall’Associazione Nazionale Carabinieri, i presenti hanno potuto visitare ed apprezzare la Mostra Permanente sulla Storia dell'Arma dei Carabinieri di Piazza del Popolo in Norbello. (Rsc)