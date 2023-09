Messico: diritti umani, Onu chiede ad autorità piena collaborazione su caso "Ayotzinapa "

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio dell'Alto commissariato dei diritti umani delle Nazioni Unite ha chiesto al governo del Messico di "consegnare tutte le informazioni" relative alla scomparsa scomparsa dei 43 studenti di Ayotzinapa, un caso che a distanza di quasi dieci anni continua a dominare le cronache del Paese. L'ufficio messicano dell'agenzia "sostiene che gli sforzi e i progressi portano alla verità e alla giustizia che le vittime meritano solo se le diverse agenzie di sicurezza e intelligence, civil e militari, collaborano effettivamente e consegnano tutta l'informazione alla loro portata, in forma diligente e completa", si legge in una nota diffusa nel nono anniversario del caso dei "normalisti", dal nome della scuola cui appartenevano gli studenti. Un caso che il presidente Andrés Manuel Lopez Obrador aveva promesso di risolvere entro la scadenza del mandato, nel 2024, e per il quale - riconosce la stessa agenzia onusiana - il governo ha compiuto sforzi importanti. (segue) (Was)