Messico: diritti umani, Onu chiede ad autorità piena collaborazione su caso "Ayotzinapa " (2)

- Al tempo stesso, si ricorda che il Gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti (Giei) creato dalla Commissione interamericana dei diritti umani (Cidh) aveva denunciato a luglio la resistenza di alcune entità "civili e militari di consegnare tutte le informazioni disponibili". I "progressi e l'impegno di alcune autorità non devono essere oscurati da ritardi e ostruzionismi di altri attori pubblici". Se è vero che la Commissione della verità e l'ufficio speciale della Procura generale hanno permesso di identificare 434 "attori rilevanti" del caso e arrestare 132 presunti responsabili (compresi 14 militari), è anche vero -si precisa nella nota -, che un "caso come quello di Ayotzinapa non si esaurisce con le responsabilità penali ma anche con quelle politiche e amministrative per coloro che hanno ostacolato, dai rispettivi posti di comando, l'accesso all'informazione, alterando le prove o sostenendo legami con la criminalità organizzata". (segue) (Was)