Messico: diritti umani, Onu chiede ad autorità piena collaborazione su caso "Ayotzinapa " (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'anniversario della scomparsa, i familiari delle vittime hanno accusato il presidente di "coprire" i vertici militari, colpevoli a loro volta di non aver consegnato tutte le informazioni a loro diposizione. Lopez Obrador rispetta "il diverso punto di vista", ma difende l'operato delle Forze armate, promettendo inoltre di rendere pubbliche tutte le informazioni disponibili sul caso, comprese quelle ricevute dai servizi di intelligence degli Stati Uniti. Nel sessennio di governo precedente "si è commesso l'errore di occultare la verità e di far scomparire le prove", ha detto il presidente parlando di "un patto di silenzio" tra autorità civili e militari. Errori che "stiamo affrontando a fondo e sui quali abbiamo avuto già risultati", ha detto. (segue) (Was)