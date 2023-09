Messico: diritti umani, Onu chiede ad autorità piena collaborazione su caso "Ayotzinapa " (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti della scuola normale di Ayotzinapa sono scomparsi nella notte tra il 26 e 27 settembre del 2014, mentre si recavano verso la capitale Città del Messico. I giovani - che secondo una tradizione tollerata avevano sequestrato un pullman per il viaggio con l'impegno di restituirlo - sono stati fermati dalla polizia sospettata di essere collusa con la criminalità locale, per permettere al cartello dei Guerreros Unidos, che li riteneva erroneamente membri di una banda rivale, di ucciderli. Sospetti sono ricaduti anche sui militari, per omissioni o azioni ritenute funzionali alla strage. Ad oggi sono stati identificati solo tre corpi. (Was)