Roma: Di Stefano (Udc-FI), domani all'Ara Pacis convegno su ruolo donna nella società

- Donna è arte: è questo il tema scelto per la XXI edizione del convegno internazionale Donne del mondo a Roma, che si svolgerà domani dalle 15:45 alle 19.00 al Museo dell'Ara Pacis a Roma. La manifestazione, nata da un'idea di Gilberto Casciani, ha visto in vent'anni la partecipazione di 6.000 persone, e gli interventi di 800 relatori, per lo più donne, provenienti da tutto il mondo, ciascuno portatore di una sua storia personale e di cui oggi la maggior parte sono cittadini italiani. "Da vent'anni, insieme all'amico Casciani, organizziamo questo evento, per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'evoluzione del ruolo della donna nella società; è un tema al quale da sempre sono particolarmente sensibile, ed è per questo che tengo molto alla buona riuscita di questa manifestazione", spiega in una nota il capogruppo Udc-Forza Italia in Assemblea capitolina, Marco Di Stefano, che domani aprirà il convegno. "In questi vent'anni - prosegue - tante cose sono cambiate nella considerazione della figura femminile nel mondo del lavoro, dell'arte, della cultura, ma la strada da fare è ancora tanta, e Roma in particolare non è ancora sufficientemente pronta ad accogliere questa evoluzione". (segue) (Com)