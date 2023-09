Torino: inaugurati nuovi day hospital e ambulatori di oncologia medica nella Città della Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati inaugurati il nuovo Day Hospital ed i nuovi ambulatori del reparto di Oncologia medica 2, al terzo piano del presidio San Lazzaro dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. L’Azienda ha investito quasi 100 mila euro per la parte edile, mentre di quasi 130 mila euro è stato il contributo da parte di Andos per la parte strutturale, per gli arredi, per i macchinari e per quanto concerne la parte di umanizzazione e benessere.(Rpi)