Lazio: Consiglio approva legge su circolazione crediti fiscali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura, vuole inoltre contribuire a realizzare un portale dei crediti acquistabili, al fine di dare impulso alla loro circolazione e conseguente vendita ai propri fornitori, innestando un circuito virtuoso che, consenta in modo regolamentato e senza speculazioni la cessione di tutti crediti fiscali di aziende e famiglie alle migliaia di imprese che potrebbero usufruirne. Il provvedimento non determina nuovi e maggiori oneri alla Regione Lazio. In apertura dei lavori, i consiglieri hanno osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, preceduto dall'intervento del capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, Mario Ciarla, che ne ha tracciato il ricordo. (Rer)