Veneto: vicepresidente, bretella Villadose è valore aggiunto al territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elisa De Berti, vicepresidente della regione Veneto e assessore alle Infrastrutture e Trasporti ha inaugurato oggi la nuova bretella stradale di Villadose (Rovigo). "Questa mattina abbiamo inaugurato un'infrastruttura di 1,2 chilometri che apporta un valore aggiunto importantissimo a questo territorio - ha dichiarato -. Grazie, infatti, a questa nuova bretella, per la cui costruzione la Regione ha erogato un finanziamento pari a quasi il 25 per cento del valore dell'opera, l'accesso alla discarica, che vedeva transitare una media di 40 camion al giorno, non avverrà più dal centro di Villadose, andando, così, a migliorare la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. La Regione ha contribuito, mediante la società Veneto Strade, con risorse pari a 450.000 euro al finanziamento dell'opera, costata 1.650.000 euro - ha aggiunto De Berti -. La costruzione della nuova bretella porterà benefici non solo dal punto di vista dell'ambiente ma anche della viabilità e della sicurezza degli abitanti della zona". Assieme a lei, alla cerimonia ha partecipato anche Cristiano Corazzari, assessore regionale al Territorio: "Un grazie particolare va a tutti coloro che hanno concorso alla realizzazione di questa nuova infrastruttura, particolarmente strategica per la zona, e a quanti hanno sopportato gli ordinari disagi legati ad un cantiere di queste dimensioni - ha sottolineato -. Si tratta di una zona che ha fame di grandi opere. Alcuni interventi, come la bretella di Villadose, possono contribuire al potenziamento del territorio, dando una svolta alle dinamiche di crescita e sviluppo della nostra Regione". (Rev)