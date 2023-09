Rifiuti: assessora Roma, città migliora, superata crisi mezzi e nuovo servizio per negozi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le condizioni di pulizia e decoro urbano a Roma sono migliorate perché “è stata superata la crisi dei mezzi di Ama, che abbiamo avuto a maggio scorso” ed “è già partito il nuovo servizio di raccolta per le utenze non domestiche, che è stato rafforzato, con due passaggi per l’umido”. Lo ha detto l’assessora ai Rifiuti e all’Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, in una intervista ad “Agenzia Nova”. “Ama ha lavorato moltissimo in questi due mesi per recuperare il gap grosso che si era creato con la crisi dei mezzi, a partire da maggio scorso. Penso che i cittadini lo vedano che, a oggi, sicuramente, non solo la città non è in uno stato di emergenza, ma che ha anche recuperato quel miglioramento quotidiano intrapreso prima della crisi – ha detto –. A oggi abbiamo tutti gli sbocchi necessari per il conferimento dei rifiuti e registriamo il miglioramento delle condizioni dei mezzi, insieme all’aumento delle risorse umane. Questo ci garantisce una raccolta migliore: nelle strade si ricominciano a vedere gli spazzini e le operazioni di spazzamento, il lavaggio delle strade e il lavaggio dei cassonetti: su quest’ultimo punto dobbiamo ancora attuare qualche miglioria. In questi giorni abbiamo avviato un monitoraggio dei lavaggi dei cassonetti, soprattutto quelli dell'umido: è un cambiamento strutturale importante”. (segue) (Rer)