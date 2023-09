Rifiuti: assessora Roma, città migliora, superata crisi mezzi e nuovo servizio per negozi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accanto a questo, per quanto riguarda il servizio di raccolta per bar, ristoranti e negozi, il cosiddetto servizio Und (Utenze non domestiche), l’assessora ha chiarito: “Abbiamo fatto un nuovo appalto che prevede un incremento molto alto di utenze servite: questo ci aiuterà perché è abbinato ad accertamenti molto ferrei e multe che vengono comminate a chi non conferisce correttamente. Il nuovo servizio Und è già partito, insieme ai controlli, e al momento è concentrato soprattutto nei territori del centro e del primo Municipio dove c’è la concentrazione più elevata di utenze non domestiche”. (Rer)