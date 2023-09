Decreto Asset: Nocco (Fd'I), snellire burocrazia priorità per nostro made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'emendamento a sostegno delle attività economiche strategiche abbiamo semplificato in maniera sostanziale la possibilità di procedere con tutti quegli interventi di ordinaria amministrazione a tutela e miglioramento dei boschi e delle foreste". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Vita Maria Nocco, componente della commissione Bilancio al Senato, a seguito dell'approvazione dell'emendamento al dl Asset che rende più celeri le procedure per le operazioni di manutenzione semplice che interessano i boschi nazionali ricadenti sotto la disciplina dei beni di notevole interesse pubblico. "Con il presidente della commissione Agricoltura De Carlo - continua Nocco - abbiamo ritenuto di fondamentale importanza proporre un emendamento che oltre a sburocratizzare le procedure per il buon mantenimento delle nostre superfici boschive e forestali potesse anche rilanciare la filiera foresta-legno, un settore che merita attenzione in quanto svolge un ruolo di primaria importanza per la nostra economia nazionale". (segue) (Rin)