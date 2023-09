Lazio: Aurigemma, da Consiglio ok legge su cessione crediti superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la proposta di legge volta a favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti dal superbonus 110 per cento. "Una legge per i cittadini e le imprese, una risposta concreta per il sostegno dell'economia della nostra Regione, un gesto di responsabilità verso la nostra comunità", ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma. "Un provvedimento che consente di dare una spinta alla cessione dei crediti fiscali incagliati, di restituire fiducia alle istituzioni e un gesto concreto per la risoluzione dei problemi - ha aggiunto -. Un grazie a tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione che hanno partecipato al dibattito in aula contribuendo a migliorare il testo e un invito, ora, alla comunità economica e finanziaria ad affiancarsi alla Regione per sostenere le imprese e i cittadini del Lazio", ha concluso Aurigemma. (Rer)