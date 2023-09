Pa: Zangrillo, al lavoro per proroga smart-working dipendenti fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo cercando di trovare una soluzione a tutela dei dipendenti fragili della Pubblica amministrazione, salvaguardando la salute di persone con patologie plurime o sottoposte a terapie salvavita ed evitando discriminazioni con le lavoratrici e i lavoratori del settore privato". Lo dichiara il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che sta lavorando all'ipotesi di proroga al 31 dicembre dello smart-working per i dipendenti fragili della Pubblica amministrazione che verrà discusso questa sera dal Consiglio dei ministri. "Non ho mai avuto preclusioni ideologiche nei confronti dello smart-working, che durante la pandemia ha garantito la continuità di moltissimi servizi e che ancora oggi rappresenta una opportunità - sottolinea Zangrillo -. Molte aziende stanno continuando a utilizzarlo, non vedo quindi perché la stessa cosa non possa e non debba valere per la Pubblica amministrazione, tanto più nei confronti di chi è esposto a gravi rischi non dovuti soltanto al Covid-19". (segue) (Rin)