Rifiuti: assessora Roma, da 2024 attivo nuovo Cds Ama, più squadre in zone sofferenti

- In alcune zone di Roma dove la raccolta rifiuti è particolarmente sofferente, come il Pigneto e Fonte Laurentina, “aumenteranno le squadre di Ama in campo a partire dall’avvio degli accordi inclusi nel nuovo Contratto di servizio (Cds, ndr), che sarà operativo da gennaio del 2024”. Lo ha detto l’assessora ai Rifiuti e all’Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, in una intervista ad “Agenzia Nova”. “Ci sono delle zone sofferenti che sono quelle che abbiamo analizzato anche per scrivere il nuovo contratto di servizio con Ama – ha spiegato Alfonsi -. Sono zone dove sicuramente il servizio era tarato per un numero inferiore di abitanti e di negozi. Un esempio su tutti è il Pigneto, passato da zona a bassa densità residenziale a luogo di movida. Lì, come in altre zone, il servizio è stato completamente ridisegnato col nuovo Contratto di servizio. Bisogna ricordare che Roma, due anni fa, quando ci siamo insediati, non solo non aveva un piano rifiuti ma non disponeva neanche di un'analisi delle necessità dei territori: gli ultimi dati erano vecchi almeno di dieci anni. Dai primi di gennaio sarà operativo il nuovo Contratto di servizio e avremo più netturbini in strada nelle zone a oggi ancora in sofferenza”.(Rer)